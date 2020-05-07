В Минске вечером ограничат движение на двух улицах

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня будет ограничено движение на двух улицах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

"Сегодня, 7 мая, с 20.00 до 23.00 в районе дома №140 на ул. Максима Богдановича запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. На данном участке в указанный период времени будет ограничено движение в двух направлениях", - говорится в сообщении.

Вблизи дома №34 на ул. Ванеева с 22.00 до 23.00 также запланировано проведение следственного эксперимента. На данном участке в указанный период времени будет ограничено движение в одном направлении.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-