В Минске внесены изменения в работу пассажирского транспорта

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске откроют 56-й троллейбусный маршрут "Серебрянка - Дражня", а 52-й продлят до диспетчерской станции до улице Люцинской, сообщил журналистам начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение недели-двух будет организовано продление 52-го троллейбусного маршрута до диспетчерской станции по улице Люцинской. Продление данного маршрута позволит снять нагрузку на автобус №42. Но в полном объеме закрывать 42-й автобусный мы не планируем", - отметил Александр Каптюх.

Кроме того, он рассказал, что движения троллейбуса №35Д и автобуса №56 будут закрыты. "Им на замену мы откроем 56-й троллейбусный маршрут "Серебрянка - Дражня", - рассказал Александр Каптюх.

Такие изменения, по словам Александра Каптюха, связаны с оптимизацией маршрутной сети. "В первую очередь оптимизации подвергаются маршруты с незначительным пассажиропотоком, а также которые имеют альтернативные маршруты. Сейчас, например, мы будем проводить изучение пассажиропотоков и принимать решение по увеличению интервалов движения на маршрутах", - подчеркнул начальник.

В 2020 году в сети наземного транспорта также были внесены некоторые изменения. Так, 163-й автобусный маршрут был продлен до Сухарево, начал работу троллейбус №21, а 47-й продлен до Масюковщины. Открыли троллейбус №45 "Сухарево - Петровщина". "Путем создания таких удобных связей микрорайона с первой линией метрополитена мы увидели, что поток из Сухарево переориентировался. Таким образом несколько упала нагрузка в пиковое время на Каменную горку", - сказал Александр Каптюх.-0-