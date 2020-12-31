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31 декабря 2020, 17:30

В Минске во многих местах ограничат въезд транспорта

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на период проведения локальных праздничных мероприятий по некоторым адресам ограничат въезд и размещение транспорта, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В столице до окончания праздничных мероприятий будет ограничен въезд и размещение транспорта на территории, которая прилегает к Дворцу Спорта, площади Октябрьской, Александровскому скверу, Минской городской ратуше и в местах проведения районных новогодних мероприятий.

Также сегодня с 22:00 будет ограничено движение транспорта от ул.Немига до пр.Победителей (местный проезд по четной стороне пр.Победителей) и в районе пешеходного перехода и по ул.Энгельса на участке от пр.Независимости до ул.Интернациональной. Проезд будет закрыт с 23:00 и по пр.Независимости и ул.Интернациональной от ул.Я.Купалы до ул.Ленина.

Кроме этого, 1 и 2 января с 17:00 будет ограничено движение транспорта по ул.Энгельса на участке: от пр.Независимости до ул.Интернациональной, а также будет ограничена парковка транспорта возле Дворца Республики и на прилегающей территории. В ГАИ ГУВД Мингорисполкома попросили учитывать данную информацию при выборе маршрута передвижения, а также по возможности отказаться от использования личного транспорта при посещении праздничных мероприятий.-0-

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