В Минске во время акции "Арсенал" добровольно сдано 54 единицы оружия

Фото ГУВД Мингорисполкома

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период с 4 по 8 октября в Минске проведено республиканское специальное комплексное мероприятие "Арсенал". Органы внутренних дел столицы сосредоточили свои силы на выявлении фактов незаконного хранения гражданами оружия и боеприпасов, а также на проверке условий хранения оружия владельцами по месту их проживания. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Только за первый день мероприятия из оборота изъято 4 единицы незарегистрированного оружия, 3349 боеприпасов, а также 165 г пороха. Гражданами добровольно сдано 32 единицы незарегистрированного оружия, 3298 боеприпасов и 1,65 кг пороха. В итоге акции в связи с установлением противопоказаний к дальнейшему владению оружием изъято 86 единиц зарегистрированного оружия, добровольно сдано 54 единицы. По ст.24.31 КоАП за нарушение сроков продления действия разрешения на ношение и хранение оружия 19 владельцев привлечено к административной ответственности, 1 - за нарушение правил поставки на учет при изменении места жительства.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!