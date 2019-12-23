В Минске во время праздничных мероприятий транспорт будет ходить чаще

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время проведения праздничных мероприятий в честь Нового года и Рождества транспорт будет ходить чаще. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, с 24 декабря по 7 января с 10.00 до 22.00 будет увеличено количество автобусов на маршруте №1.

В новогоднюю ночь с 0.00 до 5.00 горожане и гости смогут добраться до мест празднований и обратно домой на пассажирском транспорте. С различными интервалами будут ходить автобусы №1, 22, 26, 42, 43д, 44, 54, 69, 72, 73, 74с, 90, 95, 99, 100, 105, 112с, 115э, 132, 135, 147, 149, 159, 162, 921; троллейбусы № 3, 6, 20, 27, 29, 48, 53, 57, 62, 92; трамваи №4 и 6.

С часовым интервалом будут ходить и пригородные автобусы №343 "ДС Уручье-2 - ж/д ст. Колодищи" и полуторачасовым - №429 "ДС Дружная - Атолино".

Поезда метрополитена с полуночи и до 4.00 1 января будут ходить с частотой примерно 6 минут. Вход для пассажиров на станции "Немига", "Купаловская" (выход к проспекту Независимости), "Октябрьская" будет закрыт в 4.15, на остальные станции - в 4.00. А уже в 5.30 столичная подземка начнет новый рабочий день.-0-