В Минске военные с оркестром поздравляют ветеранов с Днем Победы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске офицеры и солдаты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады во время республиканской акции "Беларусь помнит. Солдаты Победы" с оркестром поздравляют ветеранов с Днем Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель командира воинской части 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады подполковник Михаил Скиба.

"В связи с эпидобстановкой в стране мы решили своеобразно поздравить ветеранов. Приезжаем с оркестром, который под окнами их дома исполняет песни военных лет. Кроме того, для ветеранов подготовлены подарки от военнослужащих и местных властей. Чаще всего передаем их через родственников. Вчера мы поздравили семь фронтовиков, сегодня - еще столько же", - рассказал Михаил Скиба.

По его словам, такая необычная акция военных вызвала большой отклик общественности. "Я даже сам не ожидал такой реакции. На лицах людей появляются слезы. Причем не только у ветеранов и их родственников, но и у прохожих, - отметил замкомандира. - Возможно, не всех ветеранов в эти дни поздравят с военным оркестром, но можете быть уверены: ни один из них не останется без внимания".

Сегодня военный оркестр выступил у дома почетного солдата 339-го отдельного механизированного батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Анатолия Георгиевича Саламатова. "Настроение у папы чудесное, он на связи с другими ветеранами из разных уголков мира, принимает много поздравлений, ощущается праздничная атмосфера", - рассказала дочь ветерана Ирина Анатольевна.

Кроме того, в эти дни ветеранов во время республиканской акции "Беларусь помнит. Солдаты Победы" поздравляют офицеры и курсанты Военной академии. Теплые слова благодарности и признательности уже прозвучали в адрес Николая Ивановича Климова, Василия Петровича Шишова, Раисы Ивановны Гуриной.

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