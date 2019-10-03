В Минске волонтеры БРСМ помогут ветеранам и пожилым с доставкой сельхозпродукции с ярмарок

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске волонтеры БРСМ помогут ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям в доставке сельхозпродукции, приобретенной на городских ярмарках. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете БРСМ.

Узнать волонтеров будет легко: они будут одеты в красные ветровки с фирменным логотипом Минского городского комитета БРСМ либо в синие бойцовки студенческих отрядов.

На городских ярмарках у "Чижовка-Арены" волонтеры будут дежурить 5, 6, 12, 13, 26 и 27 октября, а у Дворца спорта - 19 и 20 октября.-0-