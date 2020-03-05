В Минске восстановят движение автобусов по ул. Шишкина с 7 марта

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5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с открытием движения по ул. Шишкина в Минске с 7 марта восстанавливается движение автобусов, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".
Так, автобусы №59, 79, 79Д, 186 будут ходить по прежним маршрутам. Из-за изменения схем движения будут внесены корректировки в расписание общественного транспорта.
Одновременно с этим остановочный пункт "Тухачевского" по ул. Кулешова в направлении пр. Партизанского за перекрестком с ул. Сурикова будет переименован в "Сурикова".
В "Минсктрансе" просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.-0-