В Минске возбуждено уголовное дело о заведомо ложных сообщениях об опасности

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст.340 УК), которые содержали информацию о минировании четырех средних школ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"Правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности людей: более 3 тыс. учащихся и работников школ были эвакуированы. На места происшествий выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, совместно с сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

За три месяца текущего года Следственным комитетом возбуждено 71 уголовное дело о заведомо ложных сообщениях об опасности.

СК обращает внимание граждан, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст.340 Уголовного кодекса - 7 лет лишения свободы. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.-0-