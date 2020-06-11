В Минске возле музтеатра на время переустройства контактной сети троллейбусы заменят автобусами

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке ул. К.Цеткин, ул.Немига и пр.Дзержинского временно изменена организация дорожного движения, идет переустройство контактной сети, из-за чего 13 и 14 июня скорректирована работа общественного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Минсктранс".

"На этот период отменяется работа троллейбусных маршрутов №7, 29, 53. Одновременно будет организована работа временных автобусных маршрутов № 7Т, 29Т, 53Т со следованием по трассам отменного транспорта", - уточнили на предприятии.

Пассажиры, имеющие проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на троллейбус, могут использовать их без дополнительной оплаты в автобусах указанных временных маршрутов.-0-