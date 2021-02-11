11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возможны кратковременные ограничения движения на некоторых улицах, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Накануне VI Всебелорусского народного собрания делегаты со всех регионов республики приехали в столицу для обсуждения актуальных вопросов. В связи с этим сотрудниками столичной милиции принимаются дополнительные меры по охране общественного порядка. Защита и спокойствие граждан - главная прерогатива сотрудников минской милиции во время проведения ВНС", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность передвижения делегатов и контролируют дорожную обстановку. В столице возможны кратковременные ограничения движения на некоторых улицах, в том числе по причине сложных погодных условий.
Водителям напоминают о соблюдении правил дорожного движения и выборе правильного скоростного режима. Сотрудники ДПС готовы прийти на помощь всем участникам дорожного движения.-0-