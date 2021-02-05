5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возобновят строительство "Газпром центра", который начали возводить более пяти лет назад на месте снесенного автовокзала "Московский", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Стройка развивается не так быстро, как хотелось бы. Основная причина - недооценка инвестором ситуации на площадке. Были некоторые неточности в определении несущей способности грунтов, и получилось то, что получилось, - немного застряли со свайными полями, пришлось делать пересчет и усиление. Сейчас уже готова нижняя часть фундаментов, еще раз идет их оценка. Если все расчетные показатели подтвердятся, строительство продолжится, - рассказал первый заместитель председателя Минского горисполкома Дмитрий Микуленок. - Сопровождение стройки осуществляет наш научный институт, который курировал возведение Национальной библиотеки. Прежде работала российская компания, не имевшая опыта на этой территории".

Окончательные сроки возведения "Газпром центра" будут определены, когда выдадут все проектные решения.-0-