25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со стабилизацией числа заболевших COVID-19 в Минске возобновляется работа больниц в обычном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.
Так, с 1 марта к профильной работе возвращаются все ранее перепрофилированные под COVID-19 отделения 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова.
К смешанному режиму работы переходит роддом 6-й городской клинической больницы.
Прекращена госпитализация в инфекционные отделения 2-й городской клинической больницы.
С 28 февраля планируется переход в плановый режим работы двух отделений оториноларингологии 4-й городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко.
В перспективе - переход к профильному режиму работы всех инфекционных отделений 1-й городской клинической больницы.-0-