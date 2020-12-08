В Минске возрастут требования к организации школьного питания

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требовательность к организации школьного питания и качеству приготовленных блюд в Минске будет возрастать, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

На заседании Мингорисполкома руководители городского центра гигиены и эпидемиологии, главного управления потребительского рынка, комитета по образованию и комбината школьного питания рассказали об организации питания детей в столичных школах. Среди основных проблем выделили отсутствие должного контроля за качеством приготовления блюд и нарушение персоналом правил санитарно-эпидемиологического режима.

Работу городских служб, причастных к организации школьного питания, жестко раскритиковал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Глава города потребовал кардинально пересмотреть подходы к питанию детей в учреждениях образования столицы. Внести соответствующие предложения поручено в течение месяца.

В отношении людей, которые причастны к ненадлежащей организации и контролю за питанием школьников в СШ №61, приняты строгие меры. В частности, уволены начальник участка питания Первомайского района, заведующий производством столовой СШ №61 и все повара, находившиеся на смене 20 ноября. На заседании поставлен вопрос о целесообразности нахождения в должности директора комбината школьного питания. Некоторых должностных лиц главного управления потребительского рынка, комитета по образованию, администрации Первомайского района, городского центра гигиены и эпидемиологии привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ситуация, случившаяся в СШ №61, вызвала необходимость доскональной проверки организации школьного питания. Проверка также коснется оборудования и инвентаря пищеблоков. Глава города поручил провести его ревизию, заменить старые элементы или при необходимости закупить дополнительное оборудование. "Тщательная оценка пищеблоков и устранение выявленных нарушений должны проводиться регулярно. Если выходит из строя оборудование, то принимать оперативные меры вплоть до приостановки работы всего объекта. Это касается не только школ, но и садиков, детских интернатных учреждений", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Глава города также поручил укомплектовать школы медицинскими работниками и привлечь их к участию в работе бракеражных комиссий.

Комбинат школьного питания разрабатывает новое двухнедельное меню для учеников 1-11 классов. Его направят для оценки в городской центр гигиены и эпидемиологии. До 14 декабря все сотрудники пищеблоков пройдут повторное гигиеническое обучение.

В Минске горячее питание сегодня получают более 208 тыс. школьников. В учреждениях общего среднего образования открыто 258 пищеблоков, на обновление которых только за последние три года направлено Br3,68 млн.-0-