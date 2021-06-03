В Минске возросло число ДТП с пострадавшими детьми

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 90% увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Сподабаева.

В большинстве случаев дети получили травмы по вине взрослых.

Так, за пять месяцев текущего года зарегистрировано 38 подобных ДТП, в которых 41 ребенок получил травмы различной степени тяжести. Из них 26 несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы, пересекая проезжую часть, 11 - находились в автомобиле в качестве пассажира, четверо двигались на велосипеде. Виновными в этих ДТП в большинстве случаев были либо водители, которые нарушили правила дорожного движения, либо родители, не обеспечившие своим детям надлежащие условия перевозки в автомобиле. 12 ребят пострадали по своей неосмотрительности.

Госавтоинспекция напоминает, до 5 июня в республике проходит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!", направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы ГАИ вместе с другими службами милиции общественной безопасности ежедневно проводят тематические акции, конкурсы, встречи. Ребятам и их родителям разъясняют основные нормы безопасного поведения вблизи проезжей части и во дворах. Соблюдение норм позволит избежать травм на дороге. Правоохранители организовывают рейды по пресечению нарушений ПДД водителями транспортных средств.-0-