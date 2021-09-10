В Минске временно закроют движение транспорта на некоторых участках дорог 11 и 12 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением праздничных мероприятий 11 и 12 сентября будет временно закрыто движение транспорта на некоторых участках дорог в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

11 сентября на участке пр. Машерова от ул. Даумана до пр. Победителей будет временно закрыто движение для всех видов транспорта с 6.00.

12 сентября в связи с проведением спортивно-массового мероприятия вводится временное закрытие движения транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города:

С 1.00 до 15.00 - пр. Победителей от пр. Машерова до ул. Немига;

С 6.00 до 14.00 - ул. Ленина от пр. Победителей до пр. Независимости; пр. Независимости от ул. Ленина до ул. Янки Купалы; ул. Янки Купалы от пр. Независимости до ул. Максима Богдановича; ул. Сторожовская; пр. Машерова от ул. Сторожовской до пр. Победителей;

С 7.00 до 12.00 - пр. Независимости от ул. Ленина до ул. Бобруйской; ул. Володарского от пр. Независимости - ул. Карла Маркса; ул. Карла Маркса от ул. Володарского до ул. Энгельса; ул. Энгельса от ул. Карла Маркса до пр. Независимости; пр. Независимости от ул. Янки Купалы до пл. Победы, включая круговую транспортную развязку на пл. Победы; местный проезд пр. Независимости от ул. Киселева до ул. Коммунистической; ул. Коммунистическая от ул. Куйбышева до местного проезда пр. Независимости; ул. Куйбышева от ул. Коммунистической до ул. Янки Купалы; пр. Победителей от пр. Машерова до ул. Нарочанской; ул. Нарочанская от пр. Победителей до местного проезда пр. Победителей; местный проезд пр. Победителей от ул. Нарочанской до ул. Радужной; ул. Радужная от местного проезда пр. Победителей до пр. Победителей; пр. Машерова от пр. Победителей до ул. Заславской.

Минчан и гостей столицы просят с учетом указанной информации планировать свой маршрут.-0-