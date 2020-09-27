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27 сентября 2020, 19:10

В Минске временно закрыли станцию метро "Уручье"

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на вход и выход временно закрыта станция метро "Уручье", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 18:31 закрыта станция Уручье, открыты станции Академия наук, Московская, Парк Челюскинцев", - говорится в сообщении.

Ранее, в 18:10 были открыты станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". В 18.09 закрыта станция "Борисовский тракт" на вход и выход. Поезда следуют станцию без остановки на данной станции.-0-

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