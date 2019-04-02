В Минске временно закрыт въезд на пер.Рабочий с пр.Партизанского

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением ремонтных работ изменена организация дорожного движения в районе пересечения проспекта Партизанского с переулком Рабочим, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Ленинского РУВД.
Объезд организован по улице Нахимова и проезду Клумова. В ГАИ обратили внимание, что въезд на переулок Рабочий с проспекта Партизанского временно закрыт.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута движения.-0-
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