В Минске временно закрыт въезд на пер.Рабочий с пр.Партизанского

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением ремонтных работ изменена организация дорожного движения в районе пересечения проспекта Партизанского с переулком Рабочим, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Ленинского РУВД.

Объезд организован по улице Нахимова и проезду Клумова. В ГАИ обратили внимание, что въезд на переулок Рабочий с проспекта Партизанского временно закрыт.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута движения.-0-