18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрыты еще три станции Автозаводской линии метро. Такая информация содержится на официальном сайте столичного метрополитена.

"В 15.15 открыты станции "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Площадь Ленина" (вход со стороны железнодорожного вокзала). Закрыты станции "Тракторный завод", "Партизанская", "Автозаводская". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.

Закрытыми в настоящий момент также остаются станции "Первомайская" и "Пролетарская".

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-