В Минске временно закрыты несколько станций метро

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в целях безопасности закрыты несколько станций метро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 11.55 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", все станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - сказано в сообщении.

Также, по информации Telegram-канала "Минсктранса", временно отменены остановочные пункты по пр.Независимости от ул.Я.Купалы до ОП "Институт Культуры" в обоих направлениях.-0-