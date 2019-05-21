В Минске выберут лучшие практики по профилактике преступности среди подростков

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая защита социальных проектов - финал минского городского конкурса инициатив учреждений образования по профилактике правонарушений в молодежной среде состоится 22 мая на базе столичной гимназии №17, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Это совместный проект прокуратуры Минска и столичной мэрии, в этом году конкурс проводится уже в четвертый раз. "Цель конкурса в том, чтобы о самых интересных инициативах отдельных учреждений узнали все в городе. Любопытных практик много: это работа и с детьми, и с родителями, и по принципу "равный равному". По итогам мероприятия мы публикуем своеобразную методичку с лучшими проектами, которые учреждения образования могут брать на вооружение, внедрять у себя. Благодаря этому и в принципе системной работе по обмену опытом Минску удается сдерживать рост правонарушений и преступлений среди детей и подростков. И это притом что численность детского населения в столице постоянно растет", - отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко.

По итогам предварительного отбора в финал прошли 6 проектов: "Soft Skills Clubs, или Клубы гибких навыков" Минского государственного профтехколледжа железнодорожного транспорта им. Е.П. Юшкевича; "Перекресток" Центра дополнительного образования детей и молодежи "Эврика"; "АРТ-СЕМЬЯ": искусство воспитания личности" Центра дополнительного образования детей и молодежи "АРТ"; "Мост" СШ №116; "ШоКОЛАд 122, или Синергия добрых дел" СШ №122; модель профилактической работы с учащимися 5-11-х классов посредством деятельности творческой группы "Планета по имени Я" СШ №179.

Будут определены лучшие среди них в четырех номинациях: по профилактике правонарушений несовершеннолетних в учреждениях образования; внедрению в деятельность информационных технологий; вовлечению несовершеннолетних в социально активную деятельность; организации эффективного взаимодействия в профилактике правонарушений несовершеннолетних.-0-