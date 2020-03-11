В Минске высадят больше многолетников и подготовят композиции к 75-летию Победы

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом сезоне станет больше многолетников и появятся тематические композиции к 75-летию Победы, рассказала корреспонденту БЕЛТА руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства "Минскзеленстроя" Анжелика Пузанкова.

Молодые растения высаживали в столице в течение зимы, поскольку оптимальное время для посадки деревьев - до роспуска почек. "С ноября по декабрь высадили более 6 тыс. деревьев, с января по февраль - 5,5 тыс. К концу марта начнем высаживать кустарники, преимущественно цветущие виды", - отметила Анжелика Пузанкова.

Цветочными композициями озеленители займутся, когда установится постоянная плюсовая температура, ориентировочно к середине мая. "Сейчас проводим тендеры для закупки цветочной рассады. Увеличится количество саженцев многолетников (10% от общего объема высадки), поскольку это эстетично и экономически выгодно. Разработаны проекты по вертикальному озеленению города: более 16 тыс. кашпо с цветами появится на улицах Минска в теплое время", - поделилась планами руководитель службы.

Теплая зима и ранняя весна позволили озеленителям приступить к некоторым видам работ раньше обычного. Сейчас они убирают территории, разбивают клумбы, готовят почвы для цветочных композиций.

Активно будут высаживать в этом сезоне живые изгороди. По инициативе ГАИ были обследованы территории, где вместо заборов и других глухих ограждений появятся зеленые насаждения. В основном это места у школ, возле пешеходных переходов, в границах трудно просматриваемых перекрестков.

Продолжится в этом сезоне и озеленение МКАД. Деревья в границах кольцевой уже высажены, акцент сделают на кустарники - их в пределах столичной магистрали появится около 12,5 тыс.-0-