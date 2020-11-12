12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за 10 месяцев под колесами автомобилей погибли 14 пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По-прежнему остается актуальной проблема наездов на пешеходов. "Пешеходный переход - место повышенной опасности. Большая часть наездов происходит именно там. Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть и самим пешеходам - убедиться в безопасности своего выхода на проезжую часть", - рассказали в ГАИ.

За 10 месяцев на территории Минска зарегистрировано 189 ДТП с участием пешеходов, в которых 187 человек получили травмы различной степени тяжести и 14 погибли. Следует отметить, что 70 % наездов на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств.

"За окном осень, а это значит, что световой день сокращается, начались дожди, в связи с чем видимость на дорогах значительно ухудшилась, и этот фактор может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, - отметили в ГАИ. - По данным статистики, любые погодные изменения приводят к увеличению количества аварий, а ухудшение погодных условий увеличивает число наездов на пешеходов".

Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем своим и окружающих, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям правильно выбирать манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее, а пешеходам обозначить себя, детей и пожилых членов семей фликерами. Это простой, но очень действенный способ стать заметным на дороге.-0-