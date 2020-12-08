В Минске за 5 лет планируют отремонтировать 14 мостов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске запланировано нарастить темпы капремонта мостовых сооружений. В предстоящую пятилетку в работе будет 20 мостов и путепроводов, 14 из них планируют отремонтировать до 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Проведено техническое обследование всех мостовых сооружений в городе. Определены 27 мостов и путепроводов, требующих капремонта или реконструкции. Для безопасности движения на многих из них установлены ограничительные знаки для большегрузного транспорта", - рассказал на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор предприятия "Горремавтодор" Денис Глинский.

Полностью заменить дорожное покрытие в следующем году планируют на мостах через реку Свислочь в районе ул.Денисовской, на улицах Орловской, Голодеда и Малинина, а также путепроводе на пересечении МКАД и ул.Гинтовта. Капитально отремонтируют путепроводы на 19-м км МКАД и 30-м км внешнего кольца МКАД.

В ближайшей перспективе предстоит реконструировать также путепровод через железнодорожные пути в районе станции "Минск товарный", через ул.Железнодорожную на пр.Жукова, на ул.Московской над Суражской.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил проводить работы в максимально сжатые сроки, чтобы свести к минимуму временные неудобства для жителей столицы. Глава города также потребовал ужесточить требования к разработчикам проектно-сметной документации и не допускать лишних дорогостоящих решений, которые приводят к избыточной стоимости ремонта.

На обслуживании у предприятия "Горавтомост" находится 103 мостовых сооружения. В текущем году ремонтные работы выполнены на 6 объектах. Сейчас в столице идет завершающий этап создания 1-го городского транспортного кольца: соединение построенной развязки на пересечении с пр.Дзержинского и строящимся участком от пр.Дзержинского до ул.Толстого.-0-