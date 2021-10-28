В Минске за 9 месяцев в ДТП с пешеходами погибли 14 человек

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за 9 месяцев в ДТП с участием пешеходов погибли 14 человек, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"За 9 месяцев в Минске зарегистрировано 171 ДТП с участием пешеходов, в которых 168 человек получили травмы, 14 погибли. Следует отметить, что около 70% наездов на пешеходов совершено по вине водителей", - рассказали в ГАИ.

29 октября столичная ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Пешеходный переход - место повышенного внимания!". "Большая часть наездов происходит именно на пешеходных переходах. Водители, подъезжая к переходу, должны сбавлять скорость и пропускать пешеходов. Но внимательнее надо быть и самим пешеходам - убедиться в безопасности, прежде чем выйти на проезжую часть, - добавили в ГАИ. - Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям правильно выбирать манеру поведения на дороге в зависимости от погоды, распознавая потенциальную опасность заранее, а пешеходам - обозначить себя, детей и пожилых членов семьи фликерами".-0-