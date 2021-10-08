В Минске за 9 месяцев возбуждено почти 90 уголовных дел за вождение в нетрезвом состоянии

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за 9 месяцев этого года возбуждено 89 уголовных дел за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Следователи столицы за 9 месяцев нынешнего года возбудили 89 уголовных дел за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. Анализ преступлений этой категории показал, что человек в пьяном состоянии подвержен эйфории, вызванной алкоголем. Ему кажется, что он все контролирует, и садясь за руль пьяным, он абсолютно уверен, что с ним не может произойти ничего плохого, возникает чувство вседозволенности и безнаказанности.

Следственный комитет напоминает, что автомобиль - источник повышенной опасности. Управляя им в состоянии алкогольного опьянения, вы ставите под угрозу жизнь и здоровье граждан.-0-