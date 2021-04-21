В Минске за I квартал построено 44,1% жилья от годового задания

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за первый квартал построено 44,1% жилья от установленного задания на год. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

За первый квартал текущего года объем общего ввода жилья в эксплуатацию составил 1127,4 тыс. кв.м, что составляет 28,2% от годового задания. Из них с государственной поддержкой построено 322 тыс. кв.м, или 32,2% от плана на текущий год. "Лидирующее место по объему общего ввода жилья за этот период занимает Минск - сдано в эксплуатацию 44,1% от установленного задания. Далее следуют Гродненская и Брестская области, где построено 33,5% и 30,7% от задания (с государственной поддержкой, соответственно, 62,8% и 42,1%"), - отметили в пресс-службе.

Что касается цен на жилье, то, по информации специалистов ведомства, в Беларуси принят ряд мер по регулированию стоимости 1 кв.м, строящегося с государственной поддержкой. Так, установлена предельная средняя стоимость 1 кв.м жилья в размере Br1152,5. Вместе с тем поставлена задача по фиксации его стоимости на уровне, не превышающем среднемесячную заработную плату.-0-