В Минске за I квартал выросла эффективность использования государственных площадей

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 апреля в Минске арендуется почти 1 млн кв.м государственных площадей, что приносит ощутимый доход в бюджет, в целом эффективность использования коммунального недвижимого имущества растет. Такие данные БЕЛТА сообщили в комитете "Минскгоримущество".

Анализ показал, что недвижимое имущество, находящееся в собственности Минска (здания, сооружения, изолированные помещения, представленные субъектами Единого реестра государственного имущества), используется весьма эффективно. В комитете отметили, что коэффициент эффективности использования коммунальных площадей на 1 апреля с начала этого года составил 98,8%, за аналогичный период 2019 года - 98,4%.

Всего на начало второго квартала 2020 года в собственности организаций Минска находится более 10 млн кв.м недвижимого имущества: 85,4% площадей используется самими организациями; 9,9% - сдано в аренду; около 3,4% - в безвозмездном пользовании.

В комитете "Минскгоримущество" рассказали, что в результате проводимой системной и плановой работы по сокращению неиспользуемых площадей их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 31%, или 54,3 тыс. кв.м, и составило 121 тыс. кв.м.

За предоставленные коммунальными организациями в аренду 996,3 тыс. кв.м государственной недвижимости в январе-марте этого года было получено Br36,8 млн. Столичный бюджет пополнился на Br6,7 млн за счет поступлений от арендной платы, а непогашенная задолженность снизилась на 38,6%, или на Br500 тыс. и составила Br800 тыс.-0-