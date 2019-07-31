31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за I полугодие отремонтировали 65% детского игрового оборудования во дворах, сообщила журналистам заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Валентина Барковская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отремонтировано 17,5 тыс. единиц детского игрового оборудования (всего имеется 27 022 единицы). Кроме того, отремонтированы 54 наружные лестницы, 119 контейнерных площадок. Заменено и отремонтировано 3 448 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, из них 849 - для вторичных материальных ресурсов", - рассказала Валентина Барковская. В порядок приведено более 27 га газонов.

Заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству Жилищно-коммунального хозяйства Минской области Андрей Шульга рассказал, что за 7 месяцев 2019 года на дворовых территориях в Минской области выполнены работы по оборудованию 43 площадок для сбора твердых коммунальных отходов, отремонтировано 374 контейнерные площадки, установлено 250 контейнеров. Дополнительно оборудовано 220 машино-мест, проведены работы по ямочному ремонту на площади порядка 6 тыс. кв.м. Проводятся работы по обследованию детского оборудования, на дворовых территориях расположено 1 860 детских игровых и спортивных площадок с 7 322 единицами оборудования.

Что касается небольших населенных пунктов, то внимание уделят поселкам Красная Слобода в Солигорском районе и Радошковичи в Молодечненском районе. Они определены как городские поселки, которые необходимо благоустроить по примеру Копыси.

По словам Андрея Шульги, в крупных городах Минской области в благоустройстве дворовых территорий участвуют не только организации ЖКХ и население, но и градообразующие предприятия. Так, с привлечением финансовых средств предприятий отремонтируют дворы в Борисове к областным "Дажынкам". Спонсорскую помощь для благоустройства выделят предприятия Жодино и Солигорска.-0-