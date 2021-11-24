24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за январь - октябрь произошло 193 ДТП с участием пешеходов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"За 10 месяцев нынешнего года в Минске зарегистрировано 193 ДТП с участием пешеходов, в которых 16 человек погибли и 188 травмированы. По вине самих пешеходов произошло 65 ДТП, в результате которых 13 человек погибли, 55 получили травмы", - говорится в сообщении.

Также в ГАИ Минска сообщили, что с 24 по 29 ноября пройдут мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов. "В этот период весь личный состав столичной Госавтоинспекции будет патрулировать аварийно опасные участки дорог, наиболее подверженные риску совершения наездов на пешеходов. Вместе с автоинспекторами службу будут нести и другие службы милиции общественной безопасности. Правоохранители проконтролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения. Помимо этого милиционеры проведут информационную работу среди населения: напомнят горожанам о правилах проезда пешеходных переходов, обратят внимание на необходимость безопасного поведения на дороге, разъяснят правила использования световозвращающих элементов, а также расскажут об ответственности за нарушения правил дорожного движения", - отметили в ГАИ.-0-