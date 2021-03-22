22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за выходные 124 водителя нарушили правила проезда пешеходных переходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"За прошедшие выходные в Минске произошло 110 ДТП с материальным ущербом, в трех происшествиях трое получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 16 водителей, 51 оштрафован за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 34 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 124 водителя. 517 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 39 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ.

ГАИ Минска обращает внимание, с 19 по 24 марта в городе проходит республиканская профилактическая акция "Будь в безопасности!" по предупреждению ДТП с уязвимыми категориями участников дорожного движения.-0-