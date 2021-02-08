В Минске за выходные выявлено 1217 нарушений ПДД

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время осуществления надзора за безопасностью дорожного движения на выходных сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено 1217 нарушений правил дорожного движения. Зарегистрировано 154 ДТП, 4 человека получили телесные повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Так, 7 февраля около 15.20 водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес" и двигаясь по ул. Свислочской со стороны МКАД в направлении ул. Промышленной, осуществляя поворот налево, при выборе скорости не учел погодные условия. В результате - автомобиль ушел в неуправляемый занос и наехал на бордюрный камень. После этого выехал за пределы проезжей части и врезался в трубу теплотрассы. Автомобиль получил механические повреждения. Водитель с предварительным диагнозом "ушибленная рана головы, состояние алкогольного опьянения" доставлен в учреждение здравоохранения. На данный момент по факту ДТП проводится проверка", - рассказали в ГАИ.

Как показывает практика, самыми опасными участниками дорожного движения являются пьяные водители. По статистике повышение концентрации алкоголя в крови всего на 0,02% увеличивает риск аварий в два раза. А если она достигает 0,1% - риск возрастает в 52 раза. К слову, только в прошлом году в Минске по вине нетрезвых водителей произошло 16 ДТП, в которых два человека погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br29). А за повторное управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

"Зачастую близкие, друзья или просто прохожие становятся свидетелями подобных правонарушений и не предпринимают мер, чтобы остановить выпившего от необдуманного поступка. В силах близких отговорить нетрезвых участников дорожного движения от незапланированных прогулки или поездки, спрятать ключи от автомобиля или своевременно позвонить по телефону 102 и сообщить тревожные координаты. Один подобный звонок может спасти чью-то жизнь", - добавили в ГАИ.-0-