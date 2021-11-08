В Минске за выходные выявлено свыше 300 нарушений ПДД пешеходами

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 нарушений ПДД пешеходами выявили сотрудники столичной Госавтоинспекции за минувшие выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Инспекторами ГАИ выявлено 348 фактов нарушений ПДД пешеходами, на проезжей части находились 32 нетрезвых пешехода. К ответственности привлечены 125 водителей, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения.
Помимо этого, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 25 водителей, 131 - оштрафован за превышение скорости. Сотрудники ГАИ выявили 88 фактов управления транспортными средствами бесправниками.
За прошедшие двое суток зарегистрировано 97 ДТП, в которых два человека получили травмы.-0-