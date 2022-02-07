В Минске за выходные задержаны 15 нетрезвых водителей

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 122 ДТП. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 15 водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники ГАИ пресекли 75 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 169 водителей.
494 пешехода нарушили правила дорожного движения, из них 56 находились в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. Внимательность на дорогах и соблюдение действующего законодательства - залог безопасного участия в дорожном движении.-0-