В Минске за выходные задержаны 22 нетрезвых водителя

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 157 ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 22 водителя, 44 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники ГАИ пресекли 81 факт управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 106 водителей.
Нарушили правила дорожного движения 432 пешехода, из которых 58 находились в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-