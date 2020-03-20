В Минске за вывоз мусора и чистоту дворов будут жестче спрашивать и с частников

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъекты хозяйствования Минска необходимо приучать к ответственности за соблюдение чистоты и обязанности участвовать в сортировке и вывозе своего мусора. Такую задачу поставил сегодня администрациям районов заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам врача-гигиениста Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Вадима Михайловского, в течение недели проведен мониторинг организации сбора бытовых отходов, образующихся от организаций, размещенных на первых этажах зданий. "Проверено 407 объектов различных сфер деятельности, договор на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов не был заключен только у четырех. Руководителям этих объектов направлены обращения", - сказал Вадим Михайловский. При этом он добавил, что мониторинг продолжится еще в течение недели, поэтому число подобных объектов, попавших в поле зрения саннадзора, увеличится. Вместе с тем, для микроорганизаций в законодательстве не предусмотрено обязательство заключать такой договор, как и иметь инструкцию и разрешение на обращение с отходами. Что дает лазейку некоторым субъектам хозяйствования уклоняться от ответственности.

Во время мониторинга санитарного состояния и ситуации по сбору и вывозу мусора возле подземных переходов и выходов метро нарушений не выявлено. "Неделю назад мы посмотрели порядка 270 объектов, размещенных возле подземных переходов, только у четырех не были заключены договоры", - отметил Вадим Михайловский.

По мнению генерального директора СООО "Ремондис Минск" Эрвина Куртбединова, заключение договоров - не панацея. Поскольку договор может быть на вывоз небольшого объема мусора, а образуется его гораздо больше - и все это оказывается на контейнерных площадках ЖКХ и товариществ собственников. "Проблему может решить включение данных субъектов в территориальную схему вывоза отходов", - предложил он.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович обратил внимание на то, что зачастую микроорганизации создают макрообъемы мусора. "На проблему надо смотреть глубже. Бороться с причиной, а не со следствием. Должна быть ответственность со стороны субъектов хозяйствования", - подчеркнул замглавы. Он поручил санэпидслужбе Минска на этой неделе отработать самые "злачные места" по субъектам хозяйствования. "По районам надо посмотреть: как сделать, чтобы организовать по всем первым этажам сбор мусора непосредственно с объектов. Где оператор заключает договор, приезжает на объект, забирает отсортированный мусор и вывозит", - поставил задачу Александр Дорохович и предложил начать с центральных улиц.-0-