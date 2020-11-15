В Минске закрыли часть станций метро

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня в 10.35 закрыли часть станций метро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", все станции от "Купаловской" до "Кунцевщины" включительно, закрыты все станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - сообщили в метрополитене.

Закрыт второй вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости), поезда останавливаются на этой станции.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-