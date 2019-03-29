В Минске закрывается на реконструкцию 20-я поликлиника

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 апреля закрывается на реконструкцию 20-я городская поликлиника, пациенты будут обслуживаться в других учреждениях здравоохранения города, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района.

Медики из реконструируемой поликлиники на время переедут в 31-ю (ул. Бурдейного, 4), 26-ю поликлиники (ул. Кунцевщина, 8), 2-ю центральную районную поликлинику Фрунзенского района (ул. Якубовского, 33). Здесь они будут оказывать терапевтическую, хирургическую, травматологическую, гинекологическую помощь большинству пациентов по своему профилю.

Часть населения примут на обслуживание 1-я (ул. Сухая,6), 12-я (Фрунзенский район, ул. Ольшевского, 61) и 15-я (ул. Р.Люксембург, 112) поликлиники.

Что касается стоматологической помощи, то она будет оказываться на базе 7-й стоматологической поликлиники, профильных отделений поликлиник №2, 15, 31.

Тема предстоящего переезда обсуждалась с жителями 28 марта в актовом зале средней школы №127. Информация об изменениях в оказании медицинской помощи размещена на сайте районной администрации, поликлиники и в подъездах жилых домов.

Здание поликлиники на проспекте Пушкина, 16 построено в 1971 году, его реконструкцию с возведением пристройки планируется провести за 12-14 месяцев. Здесь разместят новое оборудование, обеспечат комфортные условия для пациентов и врачей.-0-