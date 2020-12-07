В Минске зальют 54 открытых катка и организуют 16 лыжных трасс

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определили площадки для 54 открытых катков и 16 лыжных трасс, которые будут работать в зимний сезон. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Василий Касач.

"В этом году планируем оборудовать больше катков, чем в прошлом. В городе зальют 54 открытых катка - 25 катков и 29 хоккейных коробок. Они разместятся во всех районах столицы. Сейчас осталось только дождаться устойчивой минусовой температуры. При благоприятных погодных условиях катки своевременно порадуют минчан", - рассказал Василий Касач.

В столице также планируют организовать 16 лыжных трасс. "Места определены. Сейчас ведется работа по заготовке снега. В частности, на лыжероллерной трассе в Веснянке активно работают снежные пушки, поэтому к выходным трасса может открыться для любителей лыжного спорта", - отметил Василий Касач.-0-