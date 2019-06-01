В Минске заложили аллею в честь маленьких граждан Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) около Национального олимпийского комитета высадили аллею деревьев в честь маленьких граждан Беларуси, сообщили БЕЛТА в дирекции.

В мероприятии участвовали звездный посол мультиспортивного форума от имени ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар и заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

"Как известно, дерево является одним из универсальных символов жизни, поэтому с появлением детей многие родители стремятся посадить в честь нового члена семьи свое собственное дерево, - рассказал об идее совместного проекта Анатолий Котов. - Мы пошли тем же путем и решили вместе с нашим некоммерческим партнером по социальному наследию высадить в честь маленьких граждан Беларуси аллею. Надеемся, что деревья приживутся и будут крепнуть с каждым годом на радость жителям района".

Организация сегодняшнего мероприятия в партнерстве с Детским фондом ООН не случайна. Международная организация уже более 70 лет защищает права детей в 190 странах мира. "Совместная акция в День защиты детей должна стать дополнительным напоминанием о том, что каждый ребенок, как и только что высаженное дерево, нуждается в защите и безопасности", - отметили организаторы.-0-