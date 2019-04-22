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В Минске заложили рябиновую аллею в поддержку Целей устойчивого развития

Регионы 22.04.2019 | 16:29

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею "17 Целей устойчивого развития" заложили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Аллея из 17 рябин появилась на площадке у пересечения проспекта Независимости и бульвара Толбухина (рядом с часовым заводом "Луч").

В акции приняли участие национальный координатор по достижению ЦУР в Беларуси Марианна Щеткина, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, руководители и работники белорусских организаций и предприятий. Таким образом они подчеркнули не только позицию своих компаний, которые на протяжении многих лет реализуют проекты корпоративной устойчивости и социальной ответственности, но и личную заинтересованность в достижении Целей устойчивого развития и сохранения ресурсов Земли для будущих поколений.

"Главным условием устойчивого развития государства является баланс экологических, социальных и экономических достижений. Цели устойчивого развития амбициозные. Но если мы действительно хотим, чтобы качество жизни росло, необходимо делать конкретные шаги в определенном направлении. Работа по устойчивому развитию не речи и не картинки, а целенаправленная деятельность, у которой уже есть конкретные результаты: в Беларуси были приняты законы о нормативно-правовых актах, водоснабжении, органическом земледелии. Сейчас по всей стране можно увидеть билборды о 17 Целях устойчивого развития, а здесь каждая из них будет раскрыта в табличках. Около 17 табличек будет 17 рябин - неприхотливых красивых деревьев, олицетворяющих мир и благосостояние", - отметила Марианна Щеткина.

В свою очередь директор фонда "Добра" Александр Скрабовский подчеркнул: цель акции не только высадить аллею, но и привлечь к ЦУР внимание других бизнесов. "Аллея символизирует взаимосвязь: нельзя достичь одну цель, не достигая другую. Она также указывает на партнерство: не получится достичь ЦУР в одиночку - ни государству, ни компаниям. Десятки бизнесов уже являются подписантами Целей, и наша цель - привлечь внимание других компаний, включить их в эти процессы", - сказал он.

Организатором выступает местный социальный фонд "Добра". Акция прошла при поддержке общественного объединения "Белорусское экологические движение" и УП "Минскзеленстрой".

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают Национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-

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