В Минске запланировано 159 осенних сельскохозяйственных ярмарок

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске этой осенью запланировано 159 сельскохозяйственных ярмарок, первые из которых пройдут 28-29 сентября, сообщил журналистам начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях обеспечения населения Минска плодоовощной продукцией урожая текущего года запланировали в столице 159 сельскохозяйственных ярмарок, - рассказал Дмитрий Плеханов. - Так, ярмарки выходного дня пройдут 28-29 сентября и в октябре (5, 6, 12, 13, 26 и 27) на парковке вблизи "Чижовка-Арены".

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