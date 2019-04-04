В Минске завершается проходка тоннеля от станции "Вокзальная" до "Ковальской слободы"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий щит "Алеся" завершает проходку первого тоннеля третьей линии от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Минскметрострой".

"Осталось смонтировать 80 колец - это примерно 10-12 дней работы. После комплекс будет демонтироваться и перевозиться в район станции "Вокзальная". Ориентировочно в конце мая специалисты его снова соберут и начнется прокладка параллельного тоннеля", - рассказали на предприятии.

В связи с этим участок ул. Жуковского от ул. Могилевской до ул. Воронянского примерно на месяц закрывается для движения транспорта.

Как сообщалось ранее, проходка предыдущего тоннеля от "Вокзальной" до "Юбилейной площади" завершилась в конце марта. На демонтаж и монтаж комплекса ушло чуть более месяца. Максимально в сутки может монтироваться 9-10 колец.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром.

В столице ведутся работы по строительству четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича"). На них будут применяться платформенные ограждения. Первый участок планируется открыть для пассажиров в 2020 году.-0-