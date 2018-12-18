В Минске зажгли огни на 17 новогодних елках

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске световой иллюминацией украсили 17 новогодних елей. Об этом сообщил главный инженер УП "Мингорсвет" Александр Воробцов сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Световая иллюминация была установлена на 17 новогодних елях, расположенных в местах проведения городских мероприятий. Также световым оформлением были украшены около ста деревьев", - отметил Александр Воробцов.

Праздничная иллюминация на основных магистралях Минска работает с 8 декабря до 14 января, огни на новогодних елях - с 15 декабря до 14 января. Иллюминация и освещенные ели горят ежедневно с момента включения вечером наружного освещения в городе, после 23.00 отключаются. Снова их зажигают на следующие сутки в 6.00 до утреннего отключения освещения. В праздничные дни иллюминация традиционно будет радовать горожан всю ночь.

Всего в Минске установлено 16 объемных световых композиций. В их числе арки на входе в сквер им. Я. Купалы, на пл. Свободы со стороны ул. Интернациональной. До конца текущего года на ул. Герцена появится композиция "Бульвар".

Как сообщалось, массовые гулянья в новогоднюю ночь в Минске развернутся на 25 открытых площадках. Мероприятия продлятся до 4.00.-0-