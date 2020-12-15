В Минске зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице сегодня зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию, передает корреспондент БЕЛТА.

В этот раз главную елку на Октябрьской площади украсили не только светодиодной гирляндой и пиксельной сеткой, благодаря которой можно создавать красивые цветовые эффекты, но и эксклюзивными игрушками, созданными по эскизам крупных предприятий столицы. Теперь новогодняя красавица переливается сотней разноцветных огней.

Засияли огнями возле главной елки и световые композиции в виде деревьев. Здесь же разместились габаритные арки и фотозоны с ледяными глыбами и санями, луной и облаками.

Также зажглись елки в других местах города. На площадки Независимости новогоднее дерево вспыхнуло бордово-золотыми огнями. Там елку украсили большим количеством новогодних игрушек и бус, рядом оформили фотозону в виде праздничных подарков. На проспекте Победителей новогодние атрибуты выполнили в серебряных, синих, фиолетовых тонах, которые дополнили новым арт-объектом - снеговиком на ледяной глыбе.

Елка из шаров, которая красовалась в 2019 году перед ратушей, засветилась возле Белгосцирка, а световые шары с Октябрьской площади в этом году расположились перед спорткомплексом "Чижовка-Арена".

Всего в столице сегодня включили более 100 км иллюминационных линий и свыше 3 тыс. гирлянд, 1,5 тыс. световых мотивов, 300 световых конструкций и 64 объемных световых фигуры. В будние дни огни будут гореть до полуночи, а на католическое и православное Рождество, в Новый год и Старый новый год - всю ночь.

Все зимние украшения будут радовать минчан и гостей столицы до 15 января.-0-