12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске жилье одиноких пожилых людей проверят на соблюдение норм пожарной безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Вопросы пожарной безопасности обсудили сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Во время обсуждения темы глава города Владимир Кухарев поручил профильным службам и администрациям районов взять на особый контроль жилища одиноких пожилых минчан. Если в квартирах и домах таких людей выявят нарушения требований пожарной безопасности, которые они не в состоянии устранить самостоятельно, им окажут всю необходимую помощь, чтобы к началу отопительного сезона в их домах было безопасно.

В ближайшее время профильным службам в Минске также предстоит проинспектировать все неэксплуатируемые строения и обеспечить их снос. Сейчас в городе насчитывается 155 таких зданий, с начала года уже снесено 18 объектов. "Такие постройки не украшают столицу, к тому же они потенциально опасны: там могут травмироваться дети, эти объекты становятся пристанищами для асоциальных лиц, из-за чего пожарная опасность таких зданий возрастает", - отметил Владимир Кухарев.-0-