В "Минскэнерго" подготовились к возможному весеннему половодью

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Минскэнерго" подготовили оборудование для надежного и бесперебойного энергоснабжения народного хозяйства и населения в случае подтоплений паводковыми и ливневыми водами, а также других опасных гидрометеорологических явлений, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В филиалах были утверждены планы по подготовке энергообъектов к использованию в период половодья, состоялись заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям. Проводились инструктажи и противоаварийные тренировки по безопасным методам работы при ликвидации последствий весеннего половодья. Речь идет о доставке персонала к зонам затопления, его эвакуации обратно, развертывании плавательных средств и других действиях.

"Исходя из опыта подготовки к весеннему паводку прошлых лет собираются прогнозные показатели по параметрам весеннего половодья (в том числе ожидаемому количеству осадков, периодам резкого потепления и т.д.). Анализируется возможная обстановка на территориях энергообъектов, расположенных в прогнозируемых к подтоплению местах", - отметили на предприятии.

Организован контроль за состоянием железобетонных опор, установленных этой зимой. Провели и мониторинг территорий маслохозяйств, маслоприемников силовых трансформаторов. Специалисты проверили готовность техники и оборудования, используемых для ликвидации и минимизации последствий половодья. Без внимания не остались и схемы электроснабжения ответственных потребителей Минска и Минской области.

В электросетевых филиалах предприятия всего подготовлено 249 ремонтных бригад для аварийно-восстановительных работ.-0-