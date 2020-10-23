В минских больницах запас СИЗ достигает трех месяцев - Малышко

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запас средств индивидуальной защиты в столичных больницах достигает трех месяцев, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в городе развернуты корпуса семи клинических больниц, куда госпитализируются пациенты с коронавирусной инфекций, в первую очередь с пневмонией. В целом мы готовы ко второй волне. У нас был промежуток между первой и второй волнами около трех месяцев, поэтому закупали средства индивидуальной защиты, лекарственные средства. Сейчас в запасах лежит от 1,5 до 3 месяцев по номенклатуре данных защитных средств", - сказал Сергей Малышко.

/Будет дополнено/.-0-