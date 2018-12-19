В минских роддомах мамам вручат подарочные наборы для малышей

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети, которые появятся на свет в минских роддомах в январе 2019 года, получат подарочные наборы, сообщили БЕЛТА организаторы акции.

Традиция вручать мамам и их малышам коробки с подгузниками, одеждой, игрушками, средствами гигиены для новорожденных появилась в 1938 году в Финляндии и постепенно распространилась по всему миру. Сегодня подобные программы реализуются более чем в 80 странах. В Беларуси эта идея появилась около года назад, когда при поддержке Министерства здравоохранения стартовал проект "МамаPro" - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия родителей, а также тех, кто ими планирует стать, с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты и образования.

Как отметил министр здравоохранения Валерий Малашко, в Беларуси реализуется большое количество проектов в сфере поддержки материнства и детства, обеспечения демографической безопасности. Система здравоохранения старается уделить максимальное внимание здоровью и благополучию каждой мамы и ребенка, ведь рождение маленького белоруса - это событие не только для семьи, но и для всей страны. "К тому же один из принципов, который лежит в основе идеи с подарочными коробками, - равные возможности для всех детей, независимо от уровня благосостояния семьи. Мы хотим, чтобы тепло, заботу и наше внимание почувствовала на себе каждая семья", - добавил министр.

Первые подарочные коробки получат малыши, которые родились в Минске под бой курантов, акция будет продолжаться во всех минских роддомах в течение января. Идею также поддержат Минская областная клиническая больница и РНПЦ "Мать и дитя". Коробки будут вручаться мамам при выписке.

"За год работы проекта мы собрали вокруг себя тысячи родителей, которые являются нашим вдохновением и источником новых проектов, - сказала руководитель проекта "МамаPro", врач акушер-гинеколог Диана Мардас. - Мы очень благодарны Министерству здравоохранения за поддержку, наши проекты всегда поддерживают Министерство труда и социальной защиты, Минский городской исполнительный комитет".

Воплощение этой идеи не потребует бюджетного финансирования - подарочные коробки для младенцев сформированы при поддержке брендов-партнеров проекта. А знаменитые белорусские мамы помогут развести коробки многодетным семьям и в дома малютки.

По данным Минздрава, в 2017 году в Беларуси родилось 102 556 человек - 52 712 мальчиков и 49 844 девочки. Рекордным по числу новорожденных за последние 20 лет был 2015 год - тогда на свет появилось 119 506 детей.-0-