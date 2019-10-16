16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минских роддомах начали вручать подарки по проекту "МамаPro". Акция стартовала в День матери и продлится по 15 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

Первой набор полезных товаров получила молодая женщина, которая родила в 5-м роддоме первенца 14 октября. Такие же подарки ожидают и других мам во всех родильных домах города, в том числе в РНПЦ "Мать и дитя" и роддоме Минской области.

Всего подготовят 14 тыс. коробок с приданым для малышей. Их состав разнообразен и включает гигиеническую продукцию от подгузников до лактационных вкладышей, блокнот для записей, бутылочку воды, специальные фотокарточки, которые помогут запечатлеть счастливые моменты с малышом, игрушки, полезные книги. Для наполнения наборов будут проводиться дополнительные социальные акции.

"Выдавать подарочную коробку в роддоме будут в первые или вторые сутки после рождения малыша, - рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-й городской клинической больницы Марина Шкроб. - Таким образом, мама сразу сможет воспользоваться подарками, ведь там много полезных вещей и средств, которые пригодятся уже в первые дни жизни ребенка и облегчат заботы молодым родителям".

Проект был запущен в январе 2019 года, за тестовый месяц вещи первой необходимости переданы 2 тыс. женщин. Нынешняя акция - вторая по счету. Инициатива реализуется совместно с Министерством здравоохранения.

"Поддержка проектов, связанных со сферами материнства и детства, для министерства всегда была и остается приоритетной задачей, - отметила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Юлия Савочкина. - Мы дружим и сотрудничаем с проектом "МамаPro" уже три года: их идеи и инициативы нам близки. Результаты совместной работы всегда плодотворные. В этом году отправимся в 11 городов Беларуси, в которых пройдет республиканский конгресс "МамаPro" и дни открытых дверей в роддомах".

Руководитель проекта врач акушер-гинеколог Диана Мардас проинформировала, что с момента окончания первой акции произошло много изменений: развивается интернет-портал Mamapro.by, открыто мобильное приложение с полезными лекциями и видеоуроками, состоялся интеллектуальный квиз. "Хотелось бы сделать акцию постоянной и радовать мам по всей Беларуси. Было бы здорово видеть в коробке больше товаров белорусских производителей. Сейчас мы открыты к общению с любыми компаниями, которые разделят с нами идею подарков для молодых мам", - сказала она.-0-